– Если 7 мая "Зенит" станет чемпионом, "Спартак" мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение – это ни в коем не случае не является унижением. Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова "уважение". Такова реальность. Хотя со стороны красно-белых это было бы красиво, – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
7 мая "Зенит" на домашнем стадионе "Газпром Арена" примет "Спартак" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Отметим, что по итогам этого матча команда Сергея Семака может досрочно оформить свой пятый подряд чемпионский титул. Это произойдет в том случае, если "Ростов" накануне потеряет очки с "Факелом" в родных стенах. Тогда собственная домашняя победа "Зенита" над "Спартаком" принесет сине-бело-голубым золотые медали за четыре тура до конца сезона.
Петржела: "Спартак" мог бы сделать чемпионский коридор для "Зенита", но для этих команд не существует слова "уважение"
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном досрочном чемпионстве сине-бело-голубых после предстоящего матча со "Спартаком" в 26-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"