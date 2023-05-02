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Камоцци: чемпионский коридор со стороны "Спартака" – культурная проблема. "Зенит" и без этого коридора выиграет РПЛ

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, отреагировал на предложение организовать чемпионский коридор "Зениту" в случае досрочного чемпионства в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– "Зенит" без этого коридора и так выиграет этот чемпионат. В прошлом году на меня напали за то, что я просто сказал, что в спорте, как и в жизни, нужно уметь признавать то, кто победил и лучше вас. Каждый игрок должен знать, как проигрывать, прежде чем научиться побеждать. Чемпионский коридор со стороны футболистов "Спартака" для "Зенита" – культурная проблема, которую я понимаю, но никак не оправдываю, – приводит слова Камоцци Sport24.

Ранее бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что "Спартак" не согласится организовать чемпионский коридор для сине-бело-голубых в случае досрочного чемпионства из-за якобы неуважительного отношения между командами.

7 мая "Зенит" на домашнем стадионе "Газпром Арена" примет "Спартак" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Отметим, что по итогам этого матча команда Сергея Семака может досрочно оформить свой пятый подряд чемпионский титул.

Это произойдет в том случае, если "Ростов" накануне потеряет очки с "Факелом" в родных стенах. Тогда собственная домашняя победа "Зенита" над "Спартаком" принесет сине-бело-голубым золотые медали за четыре тура до конца сезона.


Спартак Зенит Камоцци
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