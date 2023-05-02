- Когда он только подписал контракт с "Локомотивом", я сказал, что он забьет как минимум восемь голов и будет отдавать голевые передачи. Я оказался прав. Потому что для нашего чемпионата Артем — это топ-футболист. Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом, - приводит мнение Аленичева ТАСС.
Артем Дзюба этот сезон начинал в чемпионате Турции, защищая цвета "Аданы Демирспор". Но за команду Винченцо Монтеллы россиянин провел всего 5 поединков, в которых ему удалось отметиться всего одним голом. Практически всю зиму воспитанник "Спартака" находился в поиске нового места работы. В феврале этого года Дзюбу подписал столичный "Локомотив". Артем сразу же начал оправдывать доверие руководства и тренерского штаба. В первой же игре РПЛ Дзюба отправил три мяча в ворота "Ростова" (3:1) Валерия Карпина. Всего в активе бывшего капитана "Зенита" 8 голов в 8 встречах национального первенства. Также Дзюба отметился 4 голевыми пасами. В августе центрфорвард отпразднует свое 35-летние.
Аленичев: Дзюба входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Промесом
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением по поводу форварда "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"