- У "Ростова" самые большие шансы остаться в тройке. Сейчас, к примеру, "Ростов" обыграет "Факел", а "Спартак" сгорит "Зениту". Сколько уже разрыв будет? Мне кажется, у ЦСКА больше шансов побороться с "Ростовом" за второе место, чем у "Спартака". В последнем матче сезона ЦСКА принимает "Ростов". Я думаю, это будет решающий матч, - приводит мнение Шикунова "РБ Спорт".
Так как отрыв "Зенита" слишком велик (11 очков), одной из основных интриг в РПЛ стала борьба за серебряные медали. На 2-ю строчку претендуют сразу три коллектива - "Ростов", "Спартак" и ЦСКА. Дончане располагаются на 2-й позиции и имеют преимущество перед "Спартаком" всего в 1 очко. ЦСКА занимает 4 место и отстает от дружины Валерия Карпина на 2 балла. ЦСКА и "Ростову" еще предстоит провести между собой очный поединок. В следующем туре национального первенства "Спартак" сыграет с "Зенитом", "Ростов" дома примет "Факел" из Воронежа, а ЦСКА также на домашней арене сыграет с "Оренбургом" Марцела Лички. Последний раз "Ростов" завоевывал серебряные медали в сезоне 2015/2016. Тогда наставником желто-синих был Курбан Бердыев.
Шикунов: у ЦСКА больше шансов побороться с "Ростовом" за второе место, чем у "Спартака"
Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов поделился своей точкой зрения на борьбу за серебряные медали в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"