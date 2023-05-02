Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
17:00
ЦСКАНе начат
П1 3.6X 3.25П2 2.09
Краснодар
19:30
АкронНе начат
П1 1.43X 4.4П2 8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:00
Вест ХэмНе начат
П1 1.21X 7.4П2 13.6
Ливерпуль
22:00
ФулхэмНе начат
П1 1.25X 6.8П2 10.5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
20:30
ВильярреалНе начат
П1 2.85X 3.45П2 2.57
Хетафе
23:00
СельтаНе начат
П1 2.62X 3П2 3.2
Атлетико
23:00
КадисНе начат
П1 1.28X 5.75П2 12.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
19:00
ТориноНе начат
П1 4.5X 3.45П2 1.94
Салернитана
19:00
ФиорентинаНе начат
П1 4.7X 3.9П2 1.78
Аталанта
19:00
СпецияНе начат
П1 1.41X 5.1П2 7.9
Ювентус
19:00
ЛеччеНе начат
П1 1.59X 3.9П2 6.9
Верона
22:00
ИнтерНе начат
П1 5.7X 3.8П2 1.69
Монца
22:00
РомаНе начат
П1 3.6X 3.2П2 2.3
Милан
22:00
КремонезеНе начат
П1 1.33X 5.3П2 11
Лацио
22:00
СассуолоНе начат
П1 1.69X 4.1П2 5.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
22:00
НантНе начат
П1 2.28X 3.4П2 3.4
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Корнеев: Малком может быть полезен в АПЛ, он не хуже Антони из "МЮ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился своими соображениями по поводу возможного переезда Малкома в АПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- У "Арсенала" есть деньги, чтобы заплатить за такой большой трансфер! Не знаю, есть ли предметный интерес, но Малком сыграл бы большую роль в "Арсенале", нежели чем, например, в "ПСЖ. После такого уверенного сезона он может быть полезен в АПЛ. Если его сравнивать, например, с Антони из "Манчестер Юнайтед", то Малком точно не хуже! – приводит мнение Корнеева Metaratings.ru

Малком защищает цвета "Зенита" с лета 2019 года. В зенитовской футболке бразилец 106 игр. В них он забил 41 гол и отдал 21 голевой пас. Новоиспеченный гражданин России проводит феерический сезон. Он сумел 25 раз поразить ворота своих соперников. Также в активе олимпийского чемпиона 9 ассистентских действий. В текущем розыгрыше национального первенства Малком с 22-ю голами лидирует в гонке голеадоров, опережая спартаковца Промеса, который имеет на своем счету 17 голов.

Бразилец Антони играет за "МЮ" с лета 2022 года. Он перебрался в английский клуб за сумму около 100 млн евро. Вчера португальские СМИ сообщили о том, что английский гранд "Арсенал" хотел бы видеть Малкома в своей команде и попытается приобрести его летом. Напомним, что зимой футболиста в своих рядах хотел видеть французский гранд "ПСЖ".


Корнеев Малком Арсенал Антони Манчестер Юнайтед Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Мадридский "Реал" в меньшинстве проиграл "Реалу Сосьедад". Отставание от "Барселоны" составляет 14 очков
Корнеев: Малком может быть полезен в АПЛ, он не хуже Антони из "МЮ"
Ахметов: хотел бы встретиться с ЦСКА в финале Кубка России. Для меня это был бы принципиальный матч
L’Equipe: "ПСЖ" не будет продлевать контракт с Месси 2
02 мая
"Челси" проиграл "Арсеналу", потерпев шестое поражение подряд под руководством Лэмпарда 2
Гол и три ассиста Ольмо помогли "РБ Лейпцигу" разгромить "Фрайбург" и выйти в финал Кубка Германии
"Барселона" впервые в истории провела 25 сухих матчей в Ла Лиге. Рекорд чемпионата - 26 игр
Спортдиректор "Ростова" Рыскин – о замене судьи: не знаю, с чем это связано 1
Защитник "Акрона" Ходжаниязов: есть цель играть в РПЛ
Гол экс-игрока "Спартака" Понсе не спас "Эльче" от поражения в матче с "Альмерией"
Гол Альбы помог "Барселоне" вырвать победу у "Осасуны"
Шикунов: у ЦСКА больше шансов побороться с "Ростовом" за второе место, чем у "Спартака"
RMC Sport: "ПСЖ" отстранил Месси на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию 1
Ари: "Спартак" мотивирован испортить настроение "Зениту" и не дать стать ему чемпионом 1
Защитник Хотулев: я пришел из "Зенита", а "Оренбург" играет в похожем стиле