- У "Арсенала" есть деньги, чтобы заплатить за такой большой трансфер! Не знаю, есть ли предметный интерес, но Малком сыграл бы большую роль в "Арсенале", нежели чем, например, в "ПСЖ. После такого уверенного сезона он может быть полезен в АПЛ. Если его сравнивать, например, с Антони из "Манчестер Юнайтед", то Малком точно не хуже! – приводит мнение Корнеева Metaratings.ru
Малком защищает цвета "Зенита" с лета 2019 года. В зенитовской футболке бразилец 106 игр. В них он забил 41 гол и отдал 21 голевой пас. Новоиспеченный гражданин России проводит феерический сезон. Он сумел 25 раз поразить ворота своих соперников. Также в активе олимпийского чемпиона 9 ассистентских действий. В текущем розыгрыше национального первенства Малком с 22-ю голами лидирует в гонке голеадоров, опережая спартаковца Промеса, который имеет на своем счету 17 голов.
Бразилец Антони играет за "МЮ" с лета 2022 года. Он перебрался в английский клуб за сумму около 100 млн евро. Вчера португальские СМИ сообщили о том, что английский гранд "Арсенал" хотел бы видеть Малкома в своей команде и попытается приобрести его летом. Напомним, что зимой футболиста в своих рядах хотел видеть французский гранд "ПСЖ".
Корнеев: Малком может быть полезен в АПЛ, он не хуже Антони из "МЮ"
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился своими соображениями по поводу возможного переезда Малкома в АПЛ.
Фото: ФК "Зенит"