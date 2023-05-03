"В этом месяце будущее Марко станет известно. Он пока решает с местом работы. Еще есть время", - цитирует агента Sport24.
Ранее СМИ связывали кандидатуру Марко Николича с московскими "Динамо" и "Спартаком".
Последним местом работы главного тренера был столичный "Локомотив". 43-летний сербский специалист возглавлял "железнодорожников" с мая 2020 по октябрь 2021 года.
Агент: в этом месяце будущее Николича станет известно
Агент экс-тренера "Локомотива" Марко Николича Деян Йоксимович поделился информацией относительно будущего своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"