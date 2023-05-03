- Мы подойдем к этой игре очень серьезно, нам нужно показать полную самоотдачу, чтобы обыграть "Акрон". Будем играть только на победу. Хотим ли выиграть Кубок России? Конечно, - приводит комментарий хавбека "РБ Спорт".
Напомним, что в активе "быков" нет ни одного трофея. Клуб Сергея Галицкого имел шансы завоевать Кубок России, но в сезоне 2013/2014 "Краснодар" проиграл в финале "Ростову". Сегодня "Акрон" и "Краснодар" между собой решат, кто выйдет во второй этап финала нижней сетки Кубка. Примечательно, что на своем пути тольяттинцы выбили 4 клуба РПЛ ("Торпедо", "Локомотив", "Динамо" и "Спартак"). "Краснодар" же начинал игры плей-офф в Пути РПЛ, но не смог справиться с ЦСКА (0:3, 1:0) и выбыл в Пути регионов. Там южане оказались сильнее "Ахмата", "Ростова" и "Крыльев Советов".
Хавбек "Краснодара" Ленини – о матче с "Акроном": нужно показать полную самоотдачу. Хотим выиграть Кубок России
Футболист "Краснодара" Кевин Ленини поделился мнением по поводу предстоящего кубкового противостояния против "Акрона".
Фото: ФК "Краснодар"