- Костя на самом деле очень круто играл в футбол. Мне по-человечески жаль, что травма помешала ему сыграть в Премьер-Лиге. Генич блестящий футболист — очень умный, техничный, с поставленным ударом. Ему так все легко давалось! Меня всегда бесило, что у него было тяжело отобрать мяч. Он своими кривоножками вправо, влево, голова в одну сторону, мячик в другую. Не любил против него играть, всегда хотелось зарядить ему по ногам в такие моменты!
Генич - воспитанник московского "Спартака", который за свою профессиональную карьеру так и не сыграл ни одного матча за основную команду красно-белых. Большую часть игр полузащитник провел за пермский "Амкар", однако в 2005 году был вынужден завершить карьеру из-за травмы. Сейчас 45-летний экс-футболист работает телекомментатором и ведущим различных шоу на YouTube. Некоторое время назад Генич стал одним из участников конфликта с "Ростовом", в ходе которого ростовский клуб обвинил комментатора в предвзятом отношении к "Спартаку". Комментатор и клуб обменялись рядом язвительных постов в социальных сетях. Позднее Генич извинился за пожелание "Ростову" проиграть все матчи в сезоне.
Источник: Sport24
Экс-игрок "Амкара" Пятибратов: Генич очень круто играл в футбол. Всегда хотелось зарядить ему по ногам!
Экс-игрок "Амкара" Дмитрий Пятибратов рассказал, каким футболистом был комментатор Константин Генич.
Фото: ютуб-канал "Коммент Шоу"