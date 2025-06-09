"По финансовым и инфраструктурным возможным нет никаких проблем, ведь мы ещё в прошлом году играли в Первой лиге. Клуб готов к повышению. Но если это произойдёт не по спортивному принципу, то для меня — без удовольствия. Хотелось бы, чтобы проблемы "Черноморца" решились, — это хороший клуб", - приводит слова Левита "Чемпионат".
Ранее инвестор новороссийского "Черноморца"Сергей Шишкарёв объявил об уходе из футбольного клуба. После этого в СМИ появилась информация о том, что клуб может быть признан банкротом.
В сезоне-2024/25 "Черноморец" в 34 матчах Первой лиги набрал 64 очка, которые позволили занять третье место в итоговой турнирной таблице. Однако РФС отказал клубу в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ из-за несоответствия домашнего стадиона "Черноморца" заявленным требованиям.
"Ленинградец" во втором этапе группы "Золото" Второй лиги в 17 матчах набрал 24 очка и занял шестое место в турнирной таблице.
В "Ленинградце" сообщили о готовности клуба заменить "Черноморец" в Первой лиге
Генеральный директор "Ленинградца" Игорь Левит рассказал о возможности замены в составе участников Первой лиги его клубом испытывающего финансовые проблемы "Черноморца".
Фото: ФК "Ленинградец"