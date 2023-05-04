– Рады, что прошли дальше. Сейчас волнение нам будет только мешать, я сказал вчера в раздевалке, что первый шаг до Кубка уже сделан. Дальше готовимся к "Уралу". Конечно, хочется выиграть первый трофей с "Краснодаром". Мы этого хотим, руководство, болельщики. Все хотят выйти в суперфинал. Мы заряжены и рассчитываем на то, чтобы поднять этот трофей, – приводит слова Сафонова "РБ Спорт".
Накануне середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей.
В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.
За место в Суперфинале команда Владимира Ивича поспорит с "Уралом", который накануне проиграл ЦСКА в ответной встрече со счетом 1:2.
Вратарь "Краснодара" Сафонов: первый шаг до Кубка России уже сделан. Сейчас волнение нам будет только мешать
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов после победы над "Акроном" (0:0, 4:2 по пен.) порассуждал о перспективах команды завоевать Кубок России в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"