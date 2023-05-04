– Когда поняли, что победа уже наша? После финального свистка. "Урал" играл при своих болельщиках, было нелегко, но победа заслуженная и по игре, и по моментам.
Почему невнятно начали второй тайм? Не знаю. Мы вышли играть так же, как и в начале – доминировать. Но произошел сумбур в штрафной, и "Урал" заработал пенальти. Мы продолжили играть в свой футбол, создали моменты и забили победный мяч.
Красиво было бы, если бы Акинфеев забил третий гол ударом от своих ворот? Да, было бы отлично. У нас было много моментов, нужно было доводить дело до уверенной победы. Но ничего страшного, главное, что прошли дальше, смотрим вперед с позитивом, – приводит слова Облякова "Матч ТВ".
3 мая ЦСКА добился выездной победы над "Уралом" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России в Екатеринбурге со счетом 2:1 и напрямую вышел в Суперфинал Кубка России. Авторами голов в составе "армейцев" стали полузащитник Хесус Медина и нападающий Федор Чалов. У "Урала" единственный мяч с 11-метровой отметке на старте второго тайма забил Рай Влут.
В другом кубковом матче середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.
В Суперфинале Кубка, который запланирован на 11 июня в "Лужниках", ЦСКА встретится с победителем матча между "Краснодаром" и "Уралом". Эта игра состоится 17 мая на Юге России.
Полузащитник ЦСКА Обляков – о победе над "Уралом": было бы отлично, если бы Акинфеев забил третий гол ударом от ворот
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над "Уралом" (2:1) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА