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Аленичев: "Спартак" провалил весну. Возможно, Абаскаль немного поплыл после переподписания контракта

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Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев порассуждал о причинах спада "Спартака" на весеннем отрезке сезона.
Фото: ФК "Спартак"
– Осенью "Спартак" играл ярко, это надо признать, был хороший футбол. Но команда провалила весну и теперь может не попасть в тройку. Возможно, Абаскаль немного поплыл, такое бывает. Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется.

Может, что-то неправильно было сделано в предсезонной подготовке. Помимо этого, на месяц выбыл лучший игрок команды Промес. Вот недавно он вышел – и сразу же забил, – приводит слова Аленичева "СЭ".

Начиная с середины марта по настоящий момент "Спартак" выиграл всего два из последних девяти матчей в чемпионате и Кубке России. Большую часть этого отрезка сезона пропустили защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия, а также лучший бомбардир команды Квинси Промес. С их возвращением в строй результаты улучшились. В недавних матчах "Спартак" одержал волевую победу в родных стенах над "Краснодаром" (4:3) и спас ничью в домашней встрече с "Ростовом" (1:1). По итогам 25 туров РПЛ москвичи замыкают тройку лидеров, отставая на одно очко от "Ростова" и на 12 баллов от "Зенита".


Спартак Аленичев Абаскаль
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