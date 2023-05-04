– Наверное, у Евгения Калешина нет особых шансов продолжить карьеру в более серьезном клубе, потому что вряд ли у него окажется возможность наладить отношения с футболистами более амбициозными. Но это же и прекрасно.
Потому что такие команды, как "Акрон", и такие тренеры, как Калешин, должны будоражить большие клубы. Они должны заставлять их играть на полную катушку, на полный серьез.
"Акрон", напомню, прошелся катком по московским клубом, выбив их один за другим четыре штуки. И хорошо, что это частная команда. Кто-то этих парней собрал, кто-то в них в конце концов поверил. Как приятно, что такая команда навела шороху в высшем дивизионе российского футбола, – заявил Уткин на своем YouTube-канале.
3 мая ЦСКА добился выездной победы над "Уралом" в ответном матче финала Пути РПЛ в Екатеринбурге со счетом 2:1 и напрямую вышел в Суперфинал Кубка России. Авторами голов в составе "армейцев" стали полузащитник Хесус Медина и нападающий Федор Чалов. У "Урала" единственный мяч с 11-метровой отметке на старте второго тайма забил Рай Влут.
В другом кубковом матче середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.
В Суперфинале Кубка, который запланирован на 11 июня в "Лужниках", ЦСКА встретится с победителем матча между "Краснодаром" и "Уралом". Эта игра состоится 17 мая на Юге России.
Уткин: у Калешина нет шансов продолжить карьеру в более серьезном клубе. "Акрон" должен будоражить большие команды
Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин оценил успешное выступление "Акрона" в текущем розыгрыше Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"