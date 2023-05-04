- Переговоры по выкупу Мантуана все еще не начались. Все зависит от желания "Зенита". Густаво очень хочет остаться в команде, - приводит комментарий Гарсии Sport24.
Этим летом зенитовский бразилец Густаво Мантуан, играющий на позиции вингера, будет обязан вернуться в Бразилию. Права на футболиста по-прежнему принадлежат местному "Коринтиансу", воспитанником которого является Мантуан. В футболке невского коллектива игрок сыграл 25 встречи. В них ему удалось забить 4 гола и 1 ассист. Ранее рулевой "Зенита" Сергей Семак публично изъявил желание сохранить бразильца в своей команде. В июне Мантуана Густаво отпразднует свое 21-летие.
"Зенит" очень близок к своему 5-му чемпионству. Петербуржцам необходимо, чтобы "Ростов" не обыграл "Факел". При этом сам "Зенит" обязан обыграть "Спартак" из Москвы. Для Мантуана это вероятное чемпионство станет первым к карьере.
Агент: Мантуан очень хочет остаться в "Зените"
Агент бразильского вингера Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия рассказал о желании игрока остаться в России.
Фото: ФК "Зенит"