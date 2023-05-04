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Хавбек "Ростова" Тугарев: нужно изо всех сил стараться конкурировать с "Зенитом"

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Российский футболист "Ростова" Роман Тугарев поделился мнением о турнирной ситуации дончан в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Что касается борьбы за серебро в РПЛ, то мы идем от игры к игре. Будем бороться до самого конца, а там уже посмотрим, что получится. Пока рано делать выводы. "Зенит" – большие молодцы, выигрывают чемпионство пятый год подряд. Нужно изо всех сил стараться конкурировать с ними, - приводит комментарий Тугарева "Чемпионат".

"Ростов" за 5 туров до конца российского чемпионата располагается на 2-й позиции. Теоретически дончане еще могут забраться на 1-е место. Для этого дружине Валерия Карпина нужно отыграть 11-очковый гандикап от "Зенита", который уверенно движется к своему 5-му чемпионству подряд. Уже в этот уик-энд петербуржцы могут официально стать чемпионами. В этом им должен помочь "Факел", которому необходимо отобрать очки у "Ростова". А сам невский клуб должен обыграть "Спартак", замыкающий лидирующую тройку. "Ростов" последний раз был в медалях национального первенства в сезоне 2015/2016. Тогда южане, возглавляемые Курбаном Бердыевым, завоевали серебряные медали и вышли в ЛЧ.


Ростов Тугарев Зенит
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