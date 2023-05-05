- В рамках лицензирования на будущий сезон клубы обязаны прослушать лекцию о правилах игры. Мы провели такую лекцию для футбольного клуба "Ростов". Обсудили современные трактовки правил игры и наиболее резонансные моменты с участием футболистов "Ростова". Надеюсь, что такая встреча поможет игрокам лучше понимать решения арбитров на поле.
Ранее стало известно, что Каманцев провел встречу с представителями "Ростова". До этого глава судейского комитета уже встречался с тренерским штабом московского "Спартака". Отметим, что некоторое время назад "Факел" потребовал у Каманцева незамедлительно объяснить решение сменить главного судью матча с "Ростовом", однако он не высказался по этому поводу. В прошлой встрече ростовчан в РПЛ с московским "Спартаком" (1:1) был удален главный тренер Валерий Карпин, он пропустит встречу с "Факелом".
Источник: "Матч ТВ"
Каманцев - о встрече с "Ростовом": провели им лекцию. Надеюсь, поможет игрокам лучше понимать решения арбитров на поле
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил встречу с представителями "Ростова".
Фото: РФС