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Губернатор Азаров: "Крылья Советов" красиво играют, всем нравится. Но мне результат нужен, а не хорошая пресса

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался об игре "Крыльев Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Похвала со стороны Семака после матча с "Зенитом"? И после матча со "Спартаком", когда было 2:5, мне говорили: "Но у нас же хорошая пресса". Да мне результат нужен, а не хорошая пресса или похвала других команд! Когда я занимался спортом, меня мои тренеры учили: если соперник, который тебя обыграл, хвалит за красивую игру - значит, ты точно не сражался, недоработал, у тебя не было полной самоотдачи. "Крылья" красиво играют, другим играть дают, очки не отбирают. Такая удобненькая для всех команда. Всем нравится. Кроме наших болельщиков, которые ждут очков и для которых имеет безусловное значение место в турнирной таблице, - передает слова Азарова Metaratings.ru.

Самарские "Крылья Советов" по итогам 25 туров Российской премьер-лиги занимают двенадцатое место в турнирной таблице с 25 набранными очками, на 3 очка опережая зону стыковых матчей и на 8 очков - зону прямого вылета в Первую лигу. В прошедшем туре волжане открыли счет в домашней встрече с лидером чемпионата петербургским "Зенитом", но уступили по итогу матча со счетом 1:5. Это поражение продлило безвыигрышную серию самарцев до трех матчей кряду - до этого они проиграли на выезде "Пари Нижнему Новгороду" (1:2) и сыграли домашнюю ничью с "Химками" (0:0). Из 13 матчей весенней части сезона во всех турнирах "Крылья Советов" выиграли 2, в 5 сыграли вничью и потерпели 6 поражений.


Крылья Советов Азаров
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