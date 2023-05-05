- Были травмы и дисквалификации. Да, команда не борется за чемпионство на данном этапе, но она всё равно находится высоко - в топе. Просто есть ожидания болельщиков - они приучены к тому, что "Спартак" - это всегда первое место, - передает слова Павленко "Чемпионат".
Московский "Спартак" после 25 тура чемпионата России имеет на своем счету 49 очков и располагается в турнирной таблице на третьей строчке. Красно-белые на 1 очко отстают от занимающего второе место "Ростова" и на 1 турнирный балл опережают столичный ЦСКА. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 7 мая против лидера Российской премьер-лиги петербургского "Зенита".
Павленко: "Спартак" не борется за чемпионство, но он всё равно в топе
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Павленко прокомментировал результаты московского клуба во второй половине нынешнего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"