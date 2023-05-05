Матчи Скрыть

Тренер "Ростова" Онопко – о судействе в РПЛ: нельзя сказать, что были очень грубые ошибки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер "Ростова" Виктор Онопко поделился своим мнением по поводу судейства команды в РПЛ.
Фото: Sport24
- На мой взгляд, есть такие моменты. Нельзя сказать, что были очень грубые ошибки. Когда ты стоишь на бровке, видишь каждую деталь и мелочь, чувствуешь ритм и ход игр — и тут свистки... Надо разговаривать, общаться с судейским корпусом, - приводит комментарий Онопко "СЭ".

По итогам минувшего тура, в котором "Ростов" встречался со "Спартаком", у дончан возникли большие вопросы к судейству. Напомним, что игру обслуживал петербуржец Кирилл Левников. Одним из его решений стало удаление наставника южан Валерия Карпина. Примечательно, что "Ростов" находится на 1 месте по пробитым пенальти в этом сезоне. В активе дружины Карпина 15 пробитых 11-метровых. Это абсолютный рекорд чемпионатов России. По итогам 25 туров "Ростов" занимает 2-ю позицию и ведет борьбу за серебряные медали со "Спартаком" и ЦСКА. На 1-й строчке привычно находится "Зенит" из Санкт-Петербурга.


Ростов Онопко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сафонов: для "Краснодара" главное – результат, и неважно, как его добиться. Нам нужен трофей, чтобы войти в историю
Аленичев: после игры с "Акроном" я бы отправил Дуарте домой
Форвард "Сочи" Джорджевич: пятое чемпионство "Зенита" закономерно. У них много сильных футболистов
Билялетдинов: "Зенит" захочет поставить точку в сезоне именно со "Спартаком", скажем так, со своим "врагом" эксклюзив
Черчесов второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии с "Ференцварошем"
Игорь Денисов: уровень РПЛ очень сильно упал. Я бы мог без подготовки выйти и выступить не хуже 2
Карраскаль – лучший дриблер в мире по оценке CIES. Хорхе опередил Грилиша, Месси и Леау 1
"Зенит" оформит чемпионство, а Евсеев наберет очко в дебютном матче. Прогноз Rusfootball.info на 26-й тур РПЛ 15
Арбитр Мешков – о травме: почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в матче "Зенит" – "Динамо" 1
Озбилиз: "Спартак" должен сделать "Зениту" чемпионский коридор, не важно, что они заклятые соперники 13
М.Кержаков: подсказываю Ренану по-португальски — знаю несколько ключевых слов 1
Тренер "Ростова" Онопко – о судействе в РПЛ: нельзя сказать, что были очень грубые ошибки 1
Малком – о рекорде: уже неоднократно повторял, что никогда не интересовался индивидуальными достижениями
Данни: очень рад, что мистер Спаллетти стал чемпионом Италии
Радимов: что нужно сделать московским клубам, чтобы превзойти "Зенит"? Можно поменять эмблему клуба на "Зенит" 10