- На мой взгляд, есть такие моменты. Нельзя сказать, что были очень грубые ошибки. Когда ты стоишь на бровке, видишь каждую деталь и мелочь, чувствуешь ритм и ход игр — и тут свистки... Надо разговаривать, общаться с судейским корпусом, - приводит комментарий Онопко "СЭ".
По итогам минувшего тура, в котором "Ростов" встречался со "Спартаком", у дончан возникли большие вопросы к судейству. Напомним, что игру обслуживал петербуржец Кирилл Левников. Одним из его решений стало удаление наставника южан Валерия Карпина. Примечательно, что "Ростов" находится на 1 месте по пробитым пенальти в этом сезоне. В активе дружины Карпина 15 пробитых 11-метровых. Это абсолютный рекорд чемпионатов России. По итогам 25 туров "Ростов" занимает 2-ю позицию и ведет борьбу за серебряные медали со "Спартаком" и ЦСКА. На 1-й строчке привычно находится "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Тренер "Ростова" Онопко – о судействе в РПЛ: нельзя сказать, что были очень грубые ошибки
Тренер "Ростова" Виктор Онопко поделился своим мнением по поводу судейства команды в РПЛ.
Фото: Sport24