"Женя уже тренируется, но пока с ограничениями. Радует, что сейчас травма его уже не беспокоит. В команду пришел новый тренер. Надеюсь, что с "Ростовом" Женя попадет в заявку, и новый главный тренер, может быть, выпустит его на поле", - цитирует агента "РБ Спорт".
Центральный нападающий Евгения Марков перешел в "Факел" свободным агентом в январе этого года из тульского "Арсенала". Стороны заключили контракт до окончания текущего сезона. Мароков принял участие в 5 матчах за воронежцев, в которых отметился одной результативной передачей. Футболист пропустил два последних матча своей команды из-за полученной травмы в матче 23-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:1).
Агент - о травме Маркова: Женя уже тренируется. Надеюсь, что с "Ростовом" он попадет в заявку
Агент форварда "Факела" Евгения Маркова Андрей Талаев поделился информацией о восстановлении своего клиента после травмы.
Фото: ФК "Факел"