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Джорджевич - о новом контракте с "Сочи": мне комфортно в России. Но пока тяжело сказать относительно будущего

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Черногорский форвард "Сочи" Лука Джорджевич рассказал о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Сочи"
- Продление контракта? Пока разговоров об этом нет. До последней игры еще месяц. Так что не думаю об этом. Сконцентрирован на каждом следующем матче. Главное, что чувствую себя хорошо. Понимаю, что главное - хорошо играть. А дальше посмотрим, что будет. Я много времени провел в России. Хорошо знаю чемпионат, людей. Мне комфортно здесь. Но пока тяжело сказать относительно своего будущего. Спешить не буду.

Черногорский футболист Лука Джорджевич, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Сочи" с сентября прошлого года. Соглашение между сторонами рассчитано до окончания текущего сезона. Контракт включает в себя опцию продления еще на один год. Джорджевич сыграл за сочинцев 12 матчей в чемпионате России, забил 2 мяча и отдал 2 голевых ассиста. В Кубке страны черногорец провел 4 встречи, в которых не сумел отличиться результативными действиями. В июле ему исполнится 29 лет. Ранее игрок защищал в РПЛ цвета "Зенита", тульского "Арсенала" и столичного "Локомотива".

Источник: "РБ Спорт"


Джорджевич Сочи
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