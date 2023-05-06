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Агент: Али Соу придется вернуться в "Ростов"

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Агент гамбийского футболист "Ростова" Али Соу, выступающего в аренде в "Анкарагюджю", рассказал о будущем игрока.
Фото: Sport24
- Переговоры о выкупе Соу по-прежнему не начаты и вряд ли состоятся. Думаю, ему придется вернуться в "Ростов". Не могу сказать, хочет ли игрок вновь выступать за российский клуб, но на данный момент другого выбора нет, - приводит комментарий агента Sport24.

Африканский центрфорвард Али Соу пополнил состав "Ростова" зимой 2021 года. Футболист провел в желто-синей футболке 31 поединок. В них он сумел забить 7 голов. Также в активе форварда 1 голевой пас. Минувшим летом Али отправился в аренду в турецкий "Анкарагюджю". За турецкий коллектив Соу сыграл 30 встреч во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 3 ассистами. Игрок тратит на гол в среднем 174 минут игрового времени. Права на футболиста по-прежнему принадлежат "Ростову", куда этим летом он обязан вернуться. Контракт гамбийца с южанами рассчитан до конца июня 2023 года. В июне Соу исполнится 29 лет.


Соу Ростов Анкарагюджю
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