- Переговоры о выкупе Соу по-прежнему не начаты и вряд ли состоятся. Думаю, ему придется вернуться в "Ростов". Не могу сказать, хочет ли игрок вновь выступать за российский клуб, но на данный момент другого выбора нет, - приводит комментарий агента Sport24.
Африканский центрфорвард Али Соу пополнил состав "Ростова" зимой 2021 года. Футболист провел в желто-синей футболке 31 поединок. В них он сумел забить 7 голов. Также в активе форварда 1 голевой пас. Минувшим летом Али отправился в аренду в турецкий "Анкарагюджю". За турецкий коллектив Соу сыграл 30 встреч во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 3 ассистами. Игрок тратит на гол в среднем 174 минут игрового времени. Права на футболиста по-прежнему принадлежат "Ростову", куда этим летом он обязан вернуться. Контракт гамбийца с южанами рассчитан до конца июня 2023 года. В июне Соу исполнится 29 лет.
Агент: Али Соу придется вернуться в "Ростов"
Агент гамбийского футболист "Ростова" Али Соу, выступающего в аренде в "Анкарагюджю", рассказал о будущем игрока.
Фото: Sport24