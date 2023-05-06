- Предварительно у Фернандеса повреждение мышц задней поверхности бедра. После обследования станут понятны сроки восстановления, - приводит комментарий Родионова Sport24.
Роберто Фернандес, играющий на позиции центрального защитника, вышел в основе столичного "Динамо" на поединок с "Химками" Андрея Талалаева (1:0). Но футболист не сумел продолжить встречу из-за повреждения. Вместо него вышел грузинский защитник Саба Сазонов. Фернандес пополнил состав "Динамо" только летом 2022 года. В бело-голубой футболке Роберто провел 26 игр во всех турнирах. В них он сумел забить 2 гола. В июне Фернандесу исполнится 23 года. Контракт парагвайца с москвичами рассчитан до лета 2027 года. В следующем туре "Динамо", занимающее 6 место, встретится с "Ахматом" Сергея Ташуева. Грозненский клуб располагается на строчку выше, опережая москвичей на 1 очко.
Врач "Динамо" Родионов: предварительно у Фернандеса повреждение мышц задней поверхности бедра
Главный врач "Динамо" Александр Родионов поделился информацией о характере травмы центрального защитника Роберто Фернандеса.
Фото: ФК "Динамо"