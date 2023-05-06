- Давайте смотреть правде в глаза. Для меня, честно скажу, пусть "Зенит" выигрывает, потому что он уже — чемпион. А мы будем бороться за второе, третье и остальные места, - приводит мнение Байрамяна "Матч ТВ".
Сегодня "Ростов" на своей домашней арене проиграл "Факелу" (2:0). Южане не сумели сократить отставание от лидирующего "Зенита". Оно по-прежнему составляет 11 очков. Такой отрыв позволяет петербуржцам уже готовиться отмечать очередное чемпионство, которое они могут оформить уже в этой воскресенье. Для того, чтобы примерить на себя золотые медали на этой неделе, "Зениту" нужно обыгрывать столичный "Спартак", который ведет борьбу с "Ростовом" и ЦСКА за серебряные медали.
Байрамян: "Зенит" уже чемпион. А мы будем бороться за призовые места
Армянский футболист "Ростова" Хорен Байрамян высказался по поводу чемпионской интриги.
Фото: "Матч ТВ"