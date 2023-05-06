- Какая цель? Остаться в Премьер-Лиге. "Факел" нужен РПЛ? Вы как думаете? Посмотрите. У нас каждый домашний матч такой ажиотаж. Болельщики и ребята стараются. У нас практически все ребята из ФНЛ, без опыта РПЛ. Мне кажется, мы себя проявили, показываем достаточно неплохой футбол, - приводит комментарий Гонгадзе "РБ Спорт".
После 26 туров российского первенства "Факел" располагается на 13-й строчке (зона стыков). Отставание от спасительного 12 места, на котором находятся "Крылья Советов", составляет всего 1 турнирный балл. Сегодня воронежский коллектив, возглавляемый Вадимом Евсеевым, уверенно переиграл "Ростов" (2:0), идущий на 2-й строчке. В следующем туре воронежцы на своей домашней арене примут "Пари НН". Российский форвард Георгий Гонгадзе во встрече с дончанами отметился ассистом. Всего в этом сезоне россиянин забил 9 голов и отдал 3 голевых паса в 20 играх за "Факел". Отметим, что "Факел" только в этом сезоне вышел в РПЛ.
Гонгадзе: нужен ли "Факел" в РПЛ? у нас каждый домашний матч такой ажиотаж. Болельщики и ребята стараются
Российский футболист "Факела" Георгий Гонгадзе высказался по поводу целей на оставшийся отрезок сезона.
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