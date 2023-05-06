- Поступали ли предложения от клубов РПЛ? Это всё разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер "Ференцвароша" и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел, - передает слова Черчесова "СЭ".
59-летний экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов в декабре 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош" и за два неполных сезона дважды выиграл чемпионат Венгрии и один раз Кубок Венгрии. Ранее появлялась информация об интересе к Черчесову со стороны российских клубов, в частности, московского "Динамо", в котором специалист уже работал в период с апреля 2014 года по июль 2015 года.
Черчесов: ни с одним из клубов РПЛ на официальном уровне разговоров не вел
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов ответил на вопрос об интересе со стороны российских клубов.
Фото: ФК "Ференцварош"