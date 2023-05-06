- Не боюсь ли, что Малком и Клаудиньо уедут летом? А чего бояться? Зачем за них всё время держаться? Был Халк, уход которого команда пережила спокойно. Ребята имеют моральное право уйти - они сделали для "Зенита" всё. Пусть будут другие. В футболе всегда меняются игроки. Если Малком и Клаудиньо захотят покинуть команду, их отпустят и заработают деньги! - передает слова Орлова "СЭ".
26-летний бразильский атакующий полузащитник Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в августе 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 40 миллионов евро. В 106 матчах за сине-бело-голубых футболист забил 41 гол и 24 раза ассистировал партнерам, в текущем сезоне на его счету 25 голов и 9 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.
26-летний бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо перешел в "Зенит" из "РБ Брагантино" в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 12 миллионов евро. В 58 матчах за сине-бело-голубых футболист забил 14 голов и 16 раз ассистировал партнерам, в текущем сезоне на его счету 4 гола и 11 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.
Весной 2023 года Малком и Клаудиньо оформили российское гражданство.
Орлов: зачем держаться за Малкома и Клаудиньо? Ребята имеют моральное право уйти - они сделали для "Зенита" всё
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов высказался о возможном отъезде из "Зенита" атакующих хавбеков Малкома и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"