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Черчесов - о возможности перехода Кузяева в "Ференцварош": наберу его в понедельник после игры, узнаю, как дела

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Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности подписания полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"
- Понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно, он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае, у него в понедельник игра (на самом деле в воскресенье - прим. Rusfootball.info), наберу после нее и узнаю, как у него дела, - цитирует Черчесова "СЭ".

30-летний полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в текущем сезоне провел за петербуржцев 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и выполнил 7 результативных передач. Ранее появлялась информация, что футболист не планирует продлевать контракт с сине-бело-голубыми, истекающий по завершении нынешнего сезона, и может заключить соглашение с одним из зарубежных клубов.


Зенит Ференцварош Кузяев Черчесов Российские трансферы
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