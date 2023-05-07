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Орлов: Зобнина надо выводить из основы "Спартака". Соболев всегда играет на грани удаления - это разгильдяйство!

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Экс-телекомментатор Геннадий Орлов критически высказался об игре полузащитника "Спартака" Романа Зобнина и его одноклубника нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
- Какие позиции в "Спартаке" нуждаются в усилении? И вратари, и защитники, и центр поля. Посмотрите на Романа Зобнина: он один из старожилов команды, но делает больше всех неточных передач. А он полузащитник это нонсенс! Он не может быть ведущим игроком. Его надо выводить из основного состава. "Спартак" прилично сдал за последние годы? Отдельные игроки - конечно. А вот сама команда не прибавляет в классе. Все бегают, трудятся, но у них нет мастерства! Это серьезная история. Посмотрите на Соболева - он забивает, способный нападающий. Но ему, как и Зобнину, нужно оттачивать точность передач. Он всегда играет на грани удаления. Это разгильдяйство! - приводит слова Орлова "СЭ".

Московский "Спартак" в 25 сыгранных матчах Российской премьер-лиги набрал 49 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. 7 мая в рамках 26 тура РПЛ красно-белые встретятся на выезде с "Зенитом", при этом сине-бело-голубые в случае своей победы станут чемпионами, а подопечные Гильермо Абаскаля при своем успехе смогут обойти ранее уступивший "Факелу" (0:2) "Ростов" в споре за второе место.

29-летний центральный полузащитник Роман Зобнин выступает за "Спартак" с июля 2016 года, к красно-белым он перешел из московского "Динамо" за трансферную компенсацию 3 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Романа 5 забитых голов и 3 ассистентских действия в 37 матчах за клуб во всех турнирах, футболист принял участие во всех без исключения матчах команды в сезоне.

26-летний центральный нападающий Александр Соболев перешел в "Спартак" в июле 2020 года, трансферная компенсация "Крыльям Советов" составила 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард забил 14 голов и 9 раз ассистировал партнерам в 29 матчах за красно-белых.


Зобнин Соболев Орлов
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