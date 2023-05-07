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Голкипер "Ахмата" Шелия: надеюсь, что гол в матче с "Торпедо" станет переломным моментом для Агаларова

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Российский вратарь "Ахмата" Георги Шелия поделился мыслями по поводу форварда команды Гамида Агаларова.
Фото: "Чемпионат"
- Дай бог, чтобы пошло. Мы все болеем за Гамида, ждем от него много забитых мячей. Надеюсь, что гол в матче с "Торпедо" станет каким-то переломным моментом для него, - приводит комментарий Шелии "РБ Спорт".

Вчера "Ахмат" играл со столичным "Торпедо". Для грозненского клуба поединок прошел довольно легко. Дружина Сергея Ташуева отправила в ворота москвичей пять мячей, пропустив всего один. Пятый мяч "Ахмата" записал на свой счет российский центрфорвард Гамид Агаларов. Для игрока этот мяч стал 4-м в сезоне, причем в РПЛ он забил всего 2 гола. Также в активе Гамида 3 голевых паса. Примечательно, что Гамид выиграл бомбардирскую гонку в предыдущем сезоне, забив 19 голов. Тогда он защищал цвета "Уфы". "Ахмат" за 4 тура до конца российского чемпионата располагается на 5-й строчке, опережая "Динамо", идущее на позицию ниже, на 1 очко.


Ахмат Шелия Агаларов
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