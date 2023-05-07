- Конечно, хочу, чтобы "Спартак" не позволил досрочно стать "Зениту" чемпионом. Надеюсь, красно-белые выстроят игру правильно. Первым номером играть будет сложно, тем более есть проблемы в обороне. "Спартаку" не стоит уходить в глухую оборону, потому что у команды хороший атакующий потенциал. Надо сыграть организованно в обороне. Не сомневаюсь, что "Спартак" будет неплохо смотреться в атаке, голевые моменты возникнут. Главное, чтобы не подвела реализация, – передает слова Бояринцева "РБ Спорт".
Центральная игра 26 тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и Спартаком" состоится сегодня, 7 мая 2023 года. Она пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 МСК.
Команда Сергея Семака после 25 матчей имеет в своем активе 61 набранный балл и возглавляет турнирную таблицу. На второй позиции находится "Ростов", который за 26 игр заработал 50 очков. Столичные "Спартак" и ЦСКА, идущие на третьем и четвертом местах, перед своими матчами 26 тура чемпионата России набрали 49 и 48 турнирных баллов соответственно. Таким образом, "Зенит" в случае победы над красно-белыми наберет 64 очка, станет недосягаем для преследователей и за 4 тура до финиша выиграет чемпионский титул РПЛ.
Бояринцев: хочу, чтобы "Спартак" не позволил "Зениту" стать чемпионом
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев поделился мыслями о предстоящей игре московского клуба с петербургским "Зенитом" в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"