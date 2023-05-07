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Колосков: о судействе надо забыть на время и поздравить "Зенит" с чемпионством

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поздравил "Зенит" с досрочным чемпионством.
Фото: РИА Новости
- О судействе надо забыть на время. Сейчас нужно поздравить "Зенит" с чемпионством. Обе команды могут играть лучше, ярче, в более высоком темпе. Вообще, игра тяжеловатая была. В какие-то моменты взрывались и показывали современный футбол. Главное - была интрига до последних минут матча, интрига, которая держала в напряжении зрителей. А это главная задача в футболе. Сегодня, я думаю, у зрителей гамма впечатлений от матча.

"Зенит" обыграл на своем домашнем поле московский "Спартак" благодаря голам Клаудиньо, Мостового и Сергеева (3:2). Таким образом петербуржцы досрочно завоевали чемпионский титул. За четыре тура до окончания текущего розыгрыша первенства России подопечные Сергея Семака набрали 64 очка, оторвавшись от второй строчки на 13 баллов. Следующими соперниками клуба с берегов Невы станут "Краснодар", "Оренбург", "Сочи" и "Факел". Награждение новоиспеченных чемпионов золотыми медалями состоится после матча 27-го тура РПЛ против краснодарской команды.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


Колосков Зенит
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