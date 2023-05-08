- Я не понял, почему "Спартак" оспаривал мой гол. У меня даже Бальде спросил: "Что случилось?" Ответил ему: "Без понятия". Со мной вроде ничего не произошло.
Перед голом Мостового "Зенит", по мнению ряда экспертов и тренерского штаба "Спартака", сфолил в центре поля на полузащитнике Романе Зобнине, однако главный судья встречи Павел Кукуян никак не отреагировал на этот эпизод и засчитал взятие ворот красно-белых. "Спартак" позднее сравнял счет, реализовав пенальти усилиями нападающего Квинси Промеса.
Источник: "Матч ТВ"
Андрей Мостовой - о своем голе "Спартаку": у меня даже Бальде спросил, что случилось? Ответил ему: "Без понятия"
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался о спорном эпизоде перед своим голом в матче со "Спартаком" (3:2).
Фото: РИА Новости