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Антич: РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Белоруссии, даже несмотря на отсутствие еврокубков

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Защитник "Химок" Никола Антич сравнил чемпионаты Сербии, России и Белоруссии.
Фото: ФК "Химки"
- Если сравнивать чемпионаты России, Сербии и Белоруссии, то все равно РПЛ на голову выше. Это так, даже несмотря на то, что российские клубы не участвуют в еврокубках. Когда ты играешь на российских стадионах, то ты выходишь на каждый матч и чувствуешь себя большим футболистом. Отмечу отдельно - качественные поля, именно этим РПЛ в большей степени отличается от Сербии и Белоруссии. По организации матчей Россия намного выше уровнем.

Никола Антич, выступающий на позиции левого защитника, перебрался в подмосковные "Химки" в феврале этого года в качестве свободного агента. Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года. 29-летний серб принял участие в 7 матчах за российский клуб, в которых не отличился результативными действиями. Ранее футболист играл в чемпионате Белоруссии, в котором защищал цвета солигорского "Шахтера". Также Антич в разные годы представлял ряд клубов сербского национального первенства, среди которых "Црвена Звезда" и "Войводина".

Источник: Sport24


Химки
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