"Я, во-первых, поздравляю Сергея Богдановича Семака. Он самый лучший тренер России. Я ему вчера написал, поздравил его. И, естественно, "Зенит" - самая лучшая и сильная команда. Они это доказывали на протяжении всего сезона. Самая стабильная и самая играющая команда РПЛ. Результат закономерен", - цитирует Зырянова Metaratings.ru.
Обыграв на своем поле столичный "Спартак" в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2, "Зенит" досрочно завоевал титул чемпиона страны. За четыре матча до окончания текущего розыгрыша первенства дружина Сергея Семака набрала 64 очка. Отрыв от второй строчки в турнирной таблице составляет 13 очков. Напомним, это пятое золото команды с берегов Невы подряд и пятое чемпионство под руководством Семака. Всего в копилке "Зенита" 10 чемпионских титулов.
Зырянов: Семак - лучший тренер России, Зенит" - самая сильная команда РПЛ
Экс-хавбек "Зенита" Константин Зырянов назвал Сергея Семака лучшим тренером страны.
Фото: ФК "Зенит"