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Ташуев - о продлении контракта с "Ахматом": в нашей профессии лучше не загадывать

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Наставник грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию с продлением истекающего летом соглашения с клубом.
Фото: ФК "Ахмат"
- По поводу контракта, ситуация у нас стабильная. Мы обсуждаем нашу селекционную работу, сборы. Какое примет решение клуб, так и будет. В нашей профессии лучше не загадывать. Очень много всего происходит, поэтому какое примет решение клуб, так и будет. Скорее всего, это решение будет приниматься в конце сезона, а может и нет. У нас главный Магомед Даудов, он примет решение.

Сергей Ташуев назначен главным тренером "Ахмата" в сентябре прошлого года. Контракт со специалистом рассчитан до конца июня. После 26 проведенных туров грозненский коллектив занимает 5 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе подопечных Ташуева 43 набранных очка за 4 тура до окончания текущего чемпионата России. В своем последнем матче "Ахмат" на выезде разгромил московское "Торпедо" со счетом 5:1. В 27-м туре РПЛ грозненцы отправятся в гости к столичному "Динамо".

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


Ташуев Ахмат
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