"Перспективы "Зенита"? Если команда становится пять раз чемпионами, то легко представить, что им удастся это сделать в шестой раз. Но всегда есть какой-то процент вероятности, что этого может не произойти - шансы 50 на 50", - цитирует Зырянова Metaratings.
"Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака досрочно, за четыре тура до окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги, завоевал титул чемпиона России. Он стал пятым подряд для команды с берегов Невы. "Сине-бело-голубые" выиграли у столичного "Спартака" во встрече 26-го тура (3:2) и набрали 64 очка. Это на 13 баллов больше, чем у расположившегося на второй строчке в турнирной таблице ЦСКА.
Зырянов: шансы на шестое чемпионство "Зенита" - 50 на 50
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Константин Зырянов порассуждал о шансах клуба на шестое чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"