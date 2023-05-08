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Зырянов: шансы на шестое чемпионство "Зенита" - 50 на 50

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Бывший футболист "Зенита" и сборной России Константин Зырянов порассуждал о шансах клуба на шестое чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
"Перспективы "Зенита"? Если команда становится пять раз чемпионами, то легко представить, что им удастся это сделать в шестой раз. Но всегда есть какой-то процент вероятности, что этого может не произойти - шансы 50 на 50", - цитирует Зырянова Metaratings.

"Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака досрочно, за четыре тура до окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги, завоевал титул чемпиона России. Он стал пятым подряд для команды с берегов Невы. "Сине-бело-голубые" выиграли у столичного "Спартака" во встрече 26-го тура (3:2) и набрали 64 очка. Это на 13 баллов больше, чем у расположившегося на второй строчке в турнирной таблице ЦСКА.


Зырянов Зенит
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