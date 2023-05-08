- Очень много говорят, что Семаку очень легко, ведь у него есть игроки. Но я бы назвал главным фактором чемпионства именно его. Пять лет подряд он удерживает команду, в которой обходятся без конфликтов, а Малком и Клаудиньо говорят, что у них классный тренер.
Семак уже пять сезонов работает с "Зенитом". Главный тренер приводил сине-бело-голубых к чемпионскому титулу в каждом из них. До "Зенита" Семак работал в "Уфе". Контракт специалиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2025 года. При Семаке "Зенит" выиграл три Суперкубка России и один Кубок страны. В нынешнем сезоне петербуржцам осталось провести четыре сезона, которые никак не повлияют на результат чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов: Семак - главный фактор чемпионства "Зенита"
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов отметил роль главного тренера петербуржцев Сергея Семака в их победе в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"