Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал
22:00
Манчестер СитиНе начат

Радимов: Семак - главный фактор чемпионства "Зенита"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов отметил роль главного тренера петербуржцев Сергея Семака в их победе в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
- Очень много говорят, что Семаку очень легко, ведь у него есть игроки. Но я бы назвал главным фактором чемпионства именно его. Пять лет подряд он удерживает команду, в которой обходятся без конфликтов, а Малком и Клаудиньо говорят, что у них классный тренер.

Семак уже пять сезонов работает с "Зенитом". Главный тренер приводил сине-бело-голубых к чемпионскому титулу в каждом из них. До "Зенита" Семак работал в "Уфе". Контракт специалиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2025 года. При Семаке "Зенит" выиграл три Суперкубка России и один Кубок страны. В нынешнем сезоне петербуржцам осталось провести четыре сезона, которые никак не повлияют на результат чемпионата.

Источник: "Матч ТВ"


Радимов Зенит Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Тренер "Коринтианс": Ду Кейрос больше не сыграет за нас до своего перехода в "Зенит"
Вагнер Лав: если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой рекорд
Экс-арбитр Егоров: Салиховой уже пора закрыть свою пасть. Пускай лучше детей рожает 1
Данни: "Зенит" - самая сильная команда России, поздравляю питерцев
Радимов: Семак - главный фактор чемпионства "Зенита" 1
"Ноттингем Форест" победил "Саутгемптон" и покинул зону вылета АПЛ, отправив в нее "Лестер"
08 мая
Канчельскис: иногда арбитры РПЛ во время матча сходят с ума, понять их логику невозможно
Нигматуллин: ошибка Селихова в матче "Спартака" с "Зенитом" очень нелепая. Привез на ровном месте 1
Нагорных: говорить, что "Локомотив" не устраивает судейство - неспортивно. Были вопросы только по матчу со "Спартаком"
Борис Игнатьев: вряд ли потусторонние силы помогают "Зениту" выиграть титул. Всё справедливо и по-спортивному 4
Леонченко - на вопрос о продлении контракта с Дзюбой: не думаю, что летом у "Локомотива" будут большие изменения
Джорджевич объяснил причины своей замены в первом тайме матча "Локомотив" - "Сочи"
Гендиректор "Локомотива" Леонченко: мы удовлетворены работой тренерского штаба Галактионова, но хотим большего
"Аль-Наср" потерял очки дома и не смог догнать лидера, Роналду ушел с поля без гола
Байдачный - о вкладе Семака в чемпионства "Зенита": нельзя принижать достоинства человека, причастного к успеху 1