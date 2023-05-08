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Данни: "Зенит" - самая сильная команда России, поздравляю питерцев

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Экс-полузащитник "Зенита" Мигель Данни поздравил свой бывший клуб с чемпионством в России.
Фото: "СЭ"
- Поздравляю "Зенит", который снова выиграл чемпионат. Думаю, что у питерцев самая сильная команда в России. Сравнить эту команду с той, в которой я играл? Мы не можем сравнивать. В каждой команде есть качественные игроки, выступающие в сильнейших сборных — России, Португалии, Аргентины и других.

Данни был капитаном "Зенита". Португальский полузащитник играл за санкт-петербургскую команду с 2008 по 2017 год. Переход Данни в "Зенит" из московского "Динамо" остается самым дорогим внутренним трансфером в истории чемпионата России. За полузащитника сине-бело-голубые заплатили москвичам 30 миллионов евро. Сейчас "Зенит" выиграл чемпионат России уже в пятый раз подряд. Данни не застал ни одного из этих титулов.

Источник: Metaratings


Зенит Данни
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