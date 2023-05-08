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Экс-арбитр Егоров: Салиховой уже пора закрыть свою пасть. Пускай лучше детей рожает

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Экс-арбитр Игорь Егоров жестко ответил Зареме Салиховой, супруге экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, на критику судей.
Фото: РПЛ
- Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол.

Ранее Салихова намекнула, что арбитры в РПЛ напрямую влияют на результаты матчей, устраивая так, как им скажут сверху. Высказывание девушки было опубликовано после поражения "Спартака" от "Зенита" в 26 туре РПЛ (2:3). Салихова, как и другие представители "народной" команды, выразила возмущение рядом судейских решений главного арбитра матча Павла Кукуяна.

Источник: "Спорт день за днем"


Егоров Салихова
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