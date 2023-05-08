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Вагнер Лав: если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой рекорд

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Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отреагировал на новость, что нападающий "Спартака" Квинси Промес побил его рекорд по голам для легионеров в РПЛ.
- Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. Однако я счастлив, что мой продержался около десяти лет. Пожалуй, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат.

Промес превзошел рекорд Лава по голам для легионеров в чемпионатах России. Нидерландский нападающий "Спартака" отметился забитым мячом в матче 26-го тура РПЛ с санкт-петербургским "Зенитом" (2:3). Промес забил свой рекордный гол с пенальти. У нидерландца теперь 86 забитых мячей. Он обошел Лава и Сердара Азмуна, у которых по 85 голов.

Источник: Metaratings


Лав Промес Спартак
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