- Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. Однако я счастлив, что мой продержался около десяти лет. Пожалуй, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат.
Промес превзошел рекорд Лава по голам для легионеров в чемпионатах России. Нидерландский нападающий "Спартака" отметился забитым мячом в матче 26-го тура РПЛ с санкт-петербургским "Зенитом" (2:3). Промес забил свой рекордный гол с пенальти. У нидерландца теперь 86 забитых мячей. Он обошел Лава и Сердара Азмуна, у которых по 85 голов.
Источник: Metaratings
Вагнер Лав: если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой рекорд
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отреагировал на новость, что нападающий "Спартака" Квинси Промес побил его рекорд по голам для легионеров в РПЛ.