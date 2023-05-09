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Нагорных - о травме Пиняева: бережем лучшего молодого футболиста России

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Председатель правления "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о травме полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
- Надеюсь, увидим Пиняева на поле в этом сезоне. Восстановление идет нормально - сложных моментов нет, просто мы бережем лучшего молодого футболиста России.

Пиняев пропустил уже два матча РПЛ. Полузащитник, перешедший в "Локомотив" прошедшей зимой из самарских "Крыльев Советов", получил свое повреждение в игре 24-го тура с ЦСКА (1:1). В 17 матчах РПЛ за обе команды Пиняев отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В трех матча за сборную России полузащитник забил один гол.

Источник: ТАСС


Нагорных Локомотив Пиняев
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