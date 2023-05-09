- Мы работаем, чтобы обеспечить его работой в Европе. Наверно, в Европе у него больше шансов трудоустроиться. Идёт работа.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" не хочет оставлять в своем составе Педриньо, который обвиняется в домашнем насилии в Бразилии, несмотря на то, что сам игрок отрицает обвинения. По слухам, бразилец не вызвал интерес со стороны других команд России, а железнодорожники хотят продать вингера в европейский клуб.
Источник: "Матч ТВ"
Нагорных - о Педриньо: "Локомотив" пытается трудоустроить его в Европе
Председатель правления "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о будущем бразильского футболиста Педриньо.
Фото: ФК "Локомотив"