- Я не переживаю, что в сборной не играю. Есть ребята, которые не меньше этого заслуживают. Мне многие нравятся: Селя, Сафонов, Помазун, Лантратов, Акинфеев за скобками вообще. Конечно, я хотел бы для строчки в Википедии сыграть в сборной, но дорогу молодым.
36-летний Кержаков ни разу в своей карьере не сыграл за сборную России, хоть и вызывался в нее даже при Валерие Карпине в качестве главного тренера. Голкипер в недавнем интервью рассказал, что у него был разговор по этому поводу с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым. Специалист сообщил, что Кержакова не вызывают в сборную, так как у него "нет работы в клубе".
Источник: "Чемпионат"
Михаил Кержаков: хотел бы для строчки в Википедии сыграть в сборной, но дорогу молодым
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков заявил, что хотел бы сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"