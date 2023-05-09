- Если "Спартак" не попадёт в топ-3 РПЛ — это не будет провалом. Команда Абаскаля и так сделала несколько шагов вперёд в этом сезоне, - приводит комментарий Камоцци "Чемпионат".
"Спартак" в гостях проиграл "Зениту" (2:3), пропустив в компенсированное время от Ивана Сергеева. Эта поражение ухудшило турнирное положение москвичей. Команда опустилась на 4-ю позицию и отстает от ЦСКА, который идет на 2-й строчке, на 2 турнирных балла. В следующем туре Спартак встретится с "Химками" Андрея Талалаева. Также столичному коллективу предстоит сыграть с ЦСКА, "Пари НН" и "Крыльями Советов" из Самары. Примечательно, что предыдущий сезон "Спартак" закончил на 10-й позиции.
Камоцци: если "Спартак" не попадёт в топ-3 РПЛ — это не будет провалом
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своим мнением по поводу турнирного положения "Спартака".
Фото: "Чемпионат"