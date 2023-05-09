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Зиньковский – о работе рефери в матче с "Зенитом": мне показалось, что нормально судили, вроде все по делу

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Полузащитник Спартака Антон Зиньковский поделился своей точкой зрения на судейство в игре 26-го тура против "Зенита" (2:3).
Фото: "Чемпионат"
- Мне показалось, что нормально судили. В игре бывают микроошибки, например, аут не туда поставил, а [в игре с "Зенитом"] вроде все по делу, - приводит мнение Зиньковского "Матч ТВ".

Главным рефери поединка между "Зенитом" и "Спартаком" был арбитр из Сочи Павел Кукуян. На ВАР работал ростовчанин Сергей Иванов. После игры у представителей москвичей и некоторых судейских экспертов возникли вопросы к работе арбитра. В частности, по их мнению, судья должен был наказывать петербуржцев 11-метровым за фол Роберта Ренана на Кейта Бальде. Также в момент атаки "Зенита" на второй гол хавбек невского клуба Далер Кузяев толкнул в спину спартаковца Романа Зобнина. Отметим, что Кукуян также удалил защитника "Спартака" Алексиса Дуарте и поставил пенальти в ворота "Зенита" за фол Дмитрия Чистякова на Кристофере Мартинсе.


Кукуян Зенит Спартак Зиньковский
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