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Канчельскис: Дуарте перепутал виды спорта? Чистяков тоже в штрафной площадке катится… Кто их учит подкаты делать?

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об ошибках защитника "Спартака" Алексиса Дуарте и его коллеги по амплуа из "Зенита" Дмитрия Чистякова в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– В матче были безобразные ошибки, которые удивляют на таком уровне: первый гол или непонятный подкат Дуарте. Он перепутал виды спорта? Чистяков тоже в штрафной площадке катится… Кто их учит подкаты делать? Такое делать в штрафной – самая детская ошибка! – приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

7 мая "Зенит" вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 в компенсированное время. Отличился вышедший на замену на 86-й минуте нападающий Иван Сергеев, который впоследствии признался, что этот гол, забитый на 91-й минуте, пока стал для него самым важным в карьере.

Отметим, что "Спартак", который дважды сравнивал счет, доигрывал встречу вдесятером после удаления за грубый и травмоопасный фол парагвайского защитника Алексиса Дуарте. Это далеко не первая грубая ошибка 22-летнего легионера, который пополнил московский клуб в зимнее трансферное окно. Несмотря на игру в меньшинстве, гостям удалось сравнять счет из-за фола в своей штрафной защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова. Назначенный Павлом Кукуяном 11-метровый удар реализовал Квинси Промес.

Благодаря этой победе команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов в таблице РПЛ и обеспечила себе пятый подряд чемпионский титул. "Спартак" после поражения на "Газпром Арене" покинул тройку лидеров впервые за долгое время. Отставание "народной команды" от замыкающего топ-3 "Ростова" минимальное, а от ЦСКА красно-белых отделяют уже 2 очка.


Спартак Зенит Канчельскис Дуарте Чистяков
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