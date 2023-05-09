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Защитник "Спартака" Денисов: Селихов ошибся – вся команда ошиблась. Мы идем к тому, чтобы прекратить гегемонию "Зенита"

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Защитник "Спартака" Даниил Денисов прокомментировал результативную ошибку голкипера красно-белых Александра Селихова в воскресном матче 26-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3).
Фото: "Матч ТВ"
– Очень достойный матч провели. Обидно, что в конце пропустили. Но все молодцы, что играли до конца. Нам не хватило совсем немного.
Селихов? Каждый ошибается. Если он ошибся, значит, вся команда ошиблась.

Мы сейчас работаем в нужном направлении. Тот опыт, который у нас сейчас набирается, помогает нам идти к нужной цели – в частности к тому, чтобы прекратить гегемонию "Зенита", – приводит слова Денисова "Чемпионат".

7 мая "Спартак" дважды сравнивал счет, но в итоге уступил на выезде "Зениту" со счетом 2:3, пропустив гол от нападающего Ивана Сергеева на 91-й минуте. Уже в дебюте игры команда Гильермо Абаскаля оказалась в роли догоняющих из-за "привоза" голкипера Александра Селихова. Получив передачу от Дуарте, вратарь неаккуратно выбил мяч прямиком на полузащитника хозяев Клаудиньо, от которого мяч отлетел в ворота. Гости доигрывали встречу вдесятером после удаления за травмоопасный фол парагвайского защитника Алексиса Дуарте, который совершил подкат сзади под Малкома при счете 1:2.

Благодаря этой победе команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов в таблице РПЛ и обеспечила себе пятый подряд чемпионский титул. "Спартак" после поражения на "Газпром Арене" покинул тройку лидеров впервые за долгое время. Отставание "народной команды" от замыкающего топ-3 "Ростова" минимальное, а от ЦСКА красно-белых отделяют уже 2 очка. В ближайшем туре подопечные Абаскаля на выезде встретятся с "Химками".


Спартак Зенит Селихов Денисов Д
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