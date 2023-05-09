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Форвард "Зенита" Сергеев: у меня есть стимул и желание попасть в сборную, готов помогать национальной команде

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Российский центрфорвард "Зенита" Иван Сергеев высказался по поводу возможного попадания в национальную команду.
Фото: ФК "Зенит"
- Тут точно не мое решение, этим занимается тренерский штаб сборной. Но у меня есть стимул и желание попасть в сборную, готов помогать национальной команде в любое время. Не смущают соперники сборной на данной момент? Нет, со всеми можно играть. На поле конкуренты всегда найдутся. За 90 минут может случится все что угодно, и любой может обыграть любого, - приводит комментарий Сергеева "Матч ТВ".

Иван ведет ожесточенную конкуренцию с колумбийцем Матео Кассьеррой за место основного форварда "Зенита". За 30 игр в футболке невского клуба Сергеев забил 13 голов. Также в его активе 6 голевых пасов. Футболист тратит на гол в среднем 101 минут игрового времени. В минувшие выходные Сергеев стал главным героем чемпионского матча со "Спартаком". Россиянин принес петербуржцам золотые медали на 91-й минуте, забив победный гол в ворота Александра Селихова. Это второе чемпионство в карьере игрока. Иван Сергеев еще не провел ни одного поединка за национальную команду России. Футболист вызывался на сбор команды, но официальные матчи не играл.


Сергеев Зенит
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