По сведениям СМИ, наставник "Торпедо" Жозеп Клотет принял решение об отстранении от работы Николая Савичева. Источник не называет причины таких санкций, но сообщает, что Николай отсутствует на базе, где команда готовится к поединку с ЦСКА.
Примечательно, что ранее Клотет отстранил от основной команды трех игроков. Дисциплинарные санкции были применены к хавбеку Равилю Нетфуллину, а также к двум защитникам Илье Кутепову и Юрию Журавлеву. "Торпедо" практически не имеет шансов спастись, занимая 16-ю позицию в РПЛ. Отставание от "Пари НН" составляет 10 турнирных баллов за 4 тура до конца чемпионата. Испанский наставник Жозеп Клотет руководит московским коллективом с марта 2023 года. У руля автозаводцев испанец провел 6 игр, в которых одержал всего 1 победу при 5 поражениях.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Клотет отстранил от работы с командой своего помощника Савичева
Испанский наставник Жозеп Клотет решил отстранить от работы своего помощника Николая Савичева.
Фото: "Чемпионат"